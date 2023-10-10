تجارة القاهرة تعلن تعديل التخصص لطلاب اللائحة الجديدة والقديمة بهذه الطريقة

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة “لائجة جديدة”.

وقال شحاتة: يستطيع الطالب تعديل تخصصه من خلال التقدم إلى شئون الطلاب وذلك لطلاب المستوى الثالث والمستوى الرابع لائحة جديدة والمستوى الرابع لائحة قديمة.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر لمتابعة سير العملية التعليمية والتي انطلقت الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 - 2024.

واطمأن الخشت، خلال جولته على انتظام الدراسة بالقاعات والتي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اطمأن على تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وانتظام المحاضرات.