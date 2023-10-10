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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام ومنى الشاذلي ورامي جمال.. المشاهير يشاركون في حفل زفاف تامر عاشور

تامر عاشور ونانسي
تامر عاشور ونانسي نور

يحتفل الفنان تامر عاشور مساء اليوم بزفافه على المذيعة نانسي نور في إحدى فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين. 

 

وحرصت الفنانة أنغام على التواجد بحفل زفاف تامر عاشور، بعدما ربطتهما صداقة وعلاقة عمل طويلة، كما تواجد كل من رامي جمال الذي سيغني في حفل الزفاف، والإعلامية منى الشاذلي ومصطفى حجاج وغيرهم. 

 

ونشرت الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فيديو مع نانسي نور وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، حيث قالت نانسي إن سعيد الحظ هو تامر عاشور وهي أيضا سعيدة الحظ به، موضحة أن تعارفها بالفنان تامر عاشور سر بينهما لم تكشف عنه.

 

 

وكانت نانسي نور قد بدأت مشوارها الإعلامي بعد تخرجها في كلية الإعلام بجامعة القاهرة سنة 2012، وقدمت في برنامج عز الشباب عبر قناة روتانا، وانتقلت للعمل في قناة EXtra news التابعة لقنوات CBC، كما شاركت في تغطية عدد من الفعاليات الهامة منها ختام منتدى شباب العالم، وحفل افتتاح طريق الكباش، والمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وظهرت نانسي نور في أعمال درامية منها؛ سرايا عابدين وعوالم خفية.

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