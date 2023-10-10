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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المؤامرة لسه شغالة.. أحمد موسى: مبارك كشف مخططات نتنياهو لتهجير الفلسطينيين لغزة

الرئيس الأسبق مبارك
الرئيس الأسبق مبارك ونتنياهو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر الآن دولة آمنة ومستقرة والتنمية متواصلة في سيناء، مضيفا أن الدولة المصرية مستهدفة بعد تحرير سيناء من الإرهاب.
 

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدعم الدولي يمنح إسرائيل فرصة لعمل جرائم أكثر بحق الشعب الفلسطيني.


وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو الحل العادل للقضية الفلسطينية من خلال سلام عادل وشامل على حل الدولتين.

 

مبارك كشف مخططات وأحلام نتنياهو لتهجير الشعب الفلسطيني إلى غزة



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن المؤامرة لسه شغالة، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كشف مخططات وأحلام نتنياهو لتهجير الشعب الفلسطيني إلى غزة.
 

 

 

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