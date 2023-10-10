عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبارك انفعل والإخوان كانوا موافقين.. تسجيلات صوتية تكشف مخططات إسرائيل بشأن سيناء

مخطط إسرائيل بشأن
مخطط إسرائيل بشأن سيناء

حالة من الترقب من المصريين في الوقت الحالي فيما يتعلق بـ سيناء، وإمكانية نزوح بعض الفلسطينيين إلى هناك، في ضوء ما يترد خلال الساعات الماضية عن ضرب معبر رفح، فضلا عن إمكانية نزوح الفلسطينيين إلى سيناء خلال الأيام المقبلة في ضوء ما تشهده غزة من قصف من الجانب الإسرائيلي في الوقت الحالي. 

 

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر،  إلا أنه عاد اليوم ونفى هذا التصريح.

 

وحسم الرئيس السيسي هذا الملف بصورة كاملة، من خلال تصريحاته اليوم قائلا إن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، وأنه لا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف من الظروف.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد، مؤكدا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

 

وبدأ الحديث حول مخطط إسرائيل حول رغبتها في الحصول على سيناء، وإعطائها إلى فلسطين، كجزء من حل القضية الفلسطينية، وضرورة أن يعي المواطن المصري حول تلك المخططات المختلفة. 

 

مبارك انفعل ورفض بشكل قاطع 

وكان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قد كشف مخطط إسرائيل الكبير بشأن سيناء، في تسريب صوتي له قائلا: “التفكير في سيناء هيكون كالآتي إسرائيل عاوزين يزقوا الفلسطينيين في سيناء”. 

 

وأضاف مبارك خلال التسريب الصوتي: “نتنياهو قال لي مرة وإحنا قاعدين حوالي 6 أشهر قبل ما امشي، قالي ده قطاع غزة ودي حدودنا، في إيه لو سيبنا للناس بتوع غزة حتة كده، وبيشاور على سيناء، وأنا مبهزرش في الحاجات دي، قولت له أنسى الموضوع ده تماما”. 

 

وتابع مبارك: “نتنياهو قالها كان بيجس النبض، ولكن الموضوع كان محسوم، وقولت له انسى الموضوع ده، ولو عاوز تبدأ الحرب بين مصر وإسرائيل تاني بقا، الحدود محدش يقدر يجي جنبها نهائي”. 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد كشف في تصريحات سابقة له، عن مفاجأة مدوية بشأن مخطط إسرائيل بشأن استغلال سيناء كجزء من حل الأزمة الفلسطينية، لافتا إلى أن محمد مرسي العياط وجماعة الإخوان كانوا سيقوموا بتنفيذ هذا المخطط، وكان محمد مرسي تحدث معه حول هذا الأمر من قبل. 

 

وقال الرئيس الفلسطيني خلال الفيديو: “في أيام محمد مرسي العياط، حينما كان رئيس مصر، كانت موجودة، وتحدث معي على أن يعطونا جزء من سيناء، عشان يدخل الشعب الفلسطيني هناك، وقضية طويلة عريضة، ولغاية دلوقتي بيتكلموا عن الموضوع ده، وأنا برفض الموضوع". 

وأضاف أن هذا المشروع هدفه تصفية القضية الفلسطينية من أساسها، وهو أبلغ محمد مرسي بهذا الكلام، ورفض هذا المقترح تماما، “هو الآن في السجن وأنا بقول الكلام ده دلوقتي، ومحمد مرسي قالي إحنا موافقين نعطيكم جزء من سيناء لتوطين الشعب الفلسطيني، وأنا رفضت الملف بالكامل، وقولت له دي تصفية للقضية الفلسطينية”. 

سيناء الرئيس السيسي مبارك إسرائيل نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس جماعة الإخوان محمد مرسي القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

موضوعات متعلقة

رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه عسقلان

تقارير إعلامية: القبة الحديدية فشلت في التصدي لصواريخ المقاومة على عسقلان

الأمم المتحدة: الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خطير للغاية

الصحة الفلسطينية: 849 شهيدا وأكثر من 4 آلاف مصاب حتى الآن

إعلام لبناني: إسرائيل تهاجم مدينة الظاهرية قرب الحدود

السيسي: مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

عاجل| الرئيس السيسي: مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية في فلسطين

بعد إصابته أمام الإسماعيلي.. موقف إمام عاشور من مواجهة سيمبا

ترشيحاتنا

عاجل| ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ 900 بينهم 260 طفلا

وصول حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى شرق البحر المتوسط .. شاهد

الرئيس الإسرائيلي لـ بايدن: كم أنت صديق عظيم

حرب عالمية ثالثة .. أبو العينين يحذر من تطورات الموقف بغزة على العالم

شاهد.. مسيرة ضخمة في العاصمة الأردنية دعما لفلسطين وغزة

العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للسلام أن يسود| سر تأجيل الدورة السادسة من مهرجان الجونة.. والموعد الجديد

أشرف زكي وهشام ماجد ونجوم الفن في عزاء حفيدة الراحلة شادية| صور

نصائح ذهبية للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية.. 2 و3 الأبرز

لماذا رفضت 19 دار نشر رواية لأديب حاصل على نوبل؟.. سبب غريب

فيديو

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

مفاجأة تنتظر المصريين السبت المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ