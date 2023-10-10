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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: على المجتمع الدولي تحمل المسئولية والدفع باتجاه الحل النهائي للقضية الفلسطينية

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية

أعربت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن قلقها إزاء ما يحدث بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بما يعرض المنطقة كلها للخطر في حال اتساع الحرب الدائرة الآن والتي اتخذت أبعادا اقليمية ودولية.


وأكدت عفيفي،  في بيان لها،  أن الإدارة المصرية تنظر بكثير من الاهتمام والقلق من تدهور الأوضاع في المنطقة وتداعيات ذلك علي الأمن القومي المصري وعلي أمن المنطقة بكاملها 
وأشادت عفيفي بالتناول المعتدل للإدارة المصرية للأحداث وبتصريحات القيادة السياسية الواضحة والتي تحذر من تفاقم الأوضاع علي حدودنا الشرقية ومحاولة الضغط علي أهالي غزة للتحرك باتجاه الحدود المصرية لدخول سيناء ، كما حذر الرئيس السيسي من مخطط تصفية القضية الفلسطينية بالتخلي عن الأرض لافته إلي أن الرئيس يؤكد دائما علي أهمية ومحورية القضية الفلسطينية في استقرار المنطقة وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح الجميع.


وأضافت عفيفي أن  الأمن القومي المصري أولوية اولي للقيادة المصرية ولكل الشعب المصري ودائما ما يؤكد ذلك الرئيس السيسي باعتباره خط أحمر ليس مسموحا لكائن من كان أن يتجاوزه أو يكسره بعد أن استطاعت مصر تحقيقه بثمن باهظ.

 
وثمنت النائبة الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة السياسية للوصول إلي تهدئة سريعة وحقن دماء الأبرياء العزل حيث يتحدث الرئيس مع كل زعماء العالم في الغرب والشرق بحثا عن حلول نهائية للقضية الفلسطينية باعتبارها ام القضايا في المنطقة .


وأضافت عفيفي أن دور مصر مع الأشقاء في فلسطين دور تاريخي لا يمكن التخلي عنه وأن الدعم المستمر لن يتوقف.


وطالبت عفيفي من المصريين اليقظة والانتباه والوقوف صفا واحدة خلف الدولة وخلف قواتنا المسلحة التي تحمي حدودنا ومقدراتنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والتي تنعكس علينا جميعا.
 

فلسطين الرئيس السيسي الأمن القومي العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ

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