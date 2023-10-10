اللواء محمد الغباري: طوفان الأقصى أحدث أكبر خسائر في تاريخ إسرائيل منذ 73

أكد اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن طوفان الأقصى أحدث أكبر خسائر في تاريخ إسرائيل منذ حرب أكتوبر 1973.



وأضاف محمد الغبار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى رد فعل على جرائم إسرائيل.

وأكد اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن ضربات المقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى أصابت أهداف حيوية في العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدول الغربية تؤيد جرائم إسرائيل.



وأضاف اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن الغرب يسعى إلى تحييد مصر من القضية الفلسطينية حتى تتمكن إسرائيل من فعل ما تشاء، موضحا أن مصر تواجه ضغوطا كبيرًا ولكنها لن تتهاون في أرض سيناء.



وأشار اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أن الرئيس السيسي يعي جيدًا المخطط الدائر أخذ الإجراءات مسبقا منذ عهد الإخوان ومنع التملك إلا لمن له جد رابع مصري، وكلها إجراءات تحافظ على الأرض المصرية.