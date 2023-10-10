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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء محمد الغباري: طوفان الأقصى أحدث أكبر خسائر في تاريخ إسرائيل منذ 73

طوفان الاقصى
طوفان الاقصى

أكد اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن طوفان الأقصى أحدث أكبر خسائر في تاريخ إسرائيل منذ حرب أكتوبر 1973.

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وأضاف محمد الغبار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى رد فعل على جرائم إسرائيل.

 

وأكد اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن ضربات المقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى أصابت أهداف حيوية في العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدول الغربية تؤيد جرائم إسرائيل.


وأضاف اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن الغرب يسعى إلى تحييد مصر من القضية الفلسطينية حتى تتمكن إسرائيل من فعل ما تشاء، موضحا أن مصر تواجه ضغوطا كبيرًا ولكنها لن تتهاون في أرض سيناء.


وأشار اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أن الرئيس السيسي يعي جيدًا المخطط الدائر أخذ الإجراءات مسبقا منذ عهد الإخوان ومنع التملك إلا لمن له جد رابع مصري، وكلها إجراءات تحافظ على الأرض المصرية.

طوفان الأقصى الدفاع الوطني اللواء دكتور محمد الغباري الإعلامي أحمد موسى قناة صدي البلد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق

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