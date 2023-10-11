رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يعلن إستراتيجية التصدي لزيادة السكان| فيديو

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ينظم الاتحاد العام للجمعيات والتحالف الوطني الأهلي بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة السبت القادم بحضور ممثلي الوزارات المعنية والهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني المؤتمر السنوي حول دور المجتمع المدني بهدف تفعيل التوصية الخاصة بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الذي عقد مؤخرا بحضور رئيس الجمهورية .

مؤكدا بأن المؤتمر سيحدد خارطة طريق ومدي مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالتصدي لقضية الزيادة السكانية من عدة محاور في مقدمتها

العمل علي خفض معدل النمو السكاني من خلال فتح منافذ جديدة لتنظيم الأسرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة في المناطق الاكثر احتياجا وايضا فتح مزيد من العيادات الصديقة للشباب مع التوسع في حملات التوعية من خلال الندوات والمؤتمرات في جميع المحافظات لتوضيح المشكلات الناجمة عن الزيادة السكانية.

كما يشهد المؤتمر السنوي استعرض تجربة التحالف الوطني الاهلي التنموي في مساعدة الدولة المصرية للمشروعات التنموية بالاضافة لطرح اهمية التوعية بالاستحقاق الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة في شهر ديسمبر القادم من خلال مبادرة "انزل شار مصر اهم " التي تستهدف التوعية باهمية المشاركة في كافة الانتخابات الرئاسية من منطلق انه واجب وطني.