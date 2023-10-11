قبل سفره إلى الاحتلال.. اتصال هاتفي بين بلينكن ورئيس إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه تحدث مع رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوج، لتأكيد دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال “بلينكن” عبر حسابه على منصة "إكس" "لقد تحدثت مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج اليوم لنؤكد من جديد أن الولايات المتحدة تظل ثابتة في دعمها لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها".

ومن المقرّر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاحتلال الإسرائيلي والأردن في الفترة 11-13 أكتوبر الجاري.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن بلينكن سيبحث في إسرائيل الإجراءات اللازمة لتعزيز أمنها، كما سيشدد على الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي: "سأزور إسرائيل اليوم وأناقش الإجراءات اللازمة لتعزيز أمنها والتأكيد على دعم الولايات المتحدة له".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في مؤتمر صحفي اليوم، دعمه المستمر لإسرائيل في حربها على فلسطين ووقوف الولايات المتحدة معها جنبًا الي جنب.

وقال “بايدن” في تصريحات له أمس الثلاثاء: "نقف جنبًا إلى جنب مع إسرائيل وسنقدم لها الدعم اللازم للدفاع عن نفسها".

وأضاف بايدن: "أخبرت نتنياهو أن رد إسرائيل يجب أن يكون حاسمًا، وسنساعد إسرائيل في تعزيز قدرات القبة الحديدية".