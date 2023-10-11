تكلفتها ضعف الأولى.. تعرف على تفاصيل تطوير المرحلة الثانية من الطريق الدائري

قال رئيس الإدارة المركزية لمشروع تطوير الطريق الدائري، ضياء الدين مصطفى، إن تكاليف تطوير المرحلة الأولى من الطريق الدائري بلغت حوالي 12 مليار جنيه، والقطاع المتبقي من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي تتكلف تقريبا 25 مليار جنيه.

وأضاف في تصريحات صحفية أن حجم الحركة المرورية على الطريق الدائري قبل التطوير كانت 220 ألف مركبة يوميا، بما لزم التدخل لتوسعة الطريق، معلنا عن أن أعمال التطوير بدأت في الأجزاء الأكثر تضررا، مثل الأوتوستراد والمريوطية، وفي المرحلة الثانية من الطريق الزراعي حتى الطريق الصحراوي.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن المرحلة الثانية لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري.

1- المرحلة الثانية تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسكندرية الزراعى، حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسكندرية الصحراوى، مرورا بكوبرى الوراق.



2. يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل على النيل بالوراق بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبرى الحالى ليصبح الطريق فى هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه.



3. يتم تنفيذ أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(9 د)، وطوله 3 كم، بواقع أربع حارات مرورية لكل اتجاه في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين.



4. جارى تنفيذ محاور مرورية جديدة للربط مع الدائرى لتسهيل وصول المواطنين للطريق .



5. من بين محاور الربط محور السكة الحديد (الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبرى التونسى حتى ميدان العرب "تم الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل ربط المحور مع الطريق الدائرى وجار أعمال الإحلال وطبقة الأساس فى المسافة من كوبرى التونسى حتى ميدان عزبة الورد".



6. جارى إزالة التعديات على حرم السكة الحديد لاستكمال محور الجزائر، فى المسافة من عزبة الورد حتى ميدان العرب .



7. جارى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقى والغربى لمصرف المحيط بطول 20 كم، ويربط الدائرى بالطريق الدائرى الأوسطى.



8. يتم تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى والانتهاء من المطلع الذى تم استحداثة للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن.



9. يتم تنفيذ الطريق الخدمى "السطحى" ويبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائرى من الخارج والداخل.



10. يتم تركيب أعمدة الهاي ماست، ومنظومة النقل الذكى على الطرق ITS ، والتى تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.



11. جاري حاليا تكثيف الأعمال لنهوها فى التوقيتات المحددة بالإضافة إلى قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.



