وزير الدفاع الأمريكي لـ إسرائيل: ملتزمون بتسريع وصول الذخائر والعتاد للكيان الصهيوني

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالًا هاتفيًا مع نظيره من الكيان الصهيوني يوآف جالانت، وذلك للمرة الثالثة خلال 4 أيام، منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، جاء الاتصال لتأكيد الدعم الأمريكي الثابت للكيان الصهيوني في أعقاب عملية طوفان الأقصى، والحصول على تحديثات حول الهجمات الإسرائيلية لاستعادة الأمن.

وقالت وزارة الدفاع إن أوستن “أكد من جديد التزام الولايات المتحدة بتسريع قدرات الدفاع الجوي والذخائر التي طلبتها إسرائيل لدعم جهودها للدفاع عن الشعب الإسرائيلي”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الأربعاء، عن وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخيرة إلى الكيان الصهيوني.

وحسب "روسيا اليوم"، هبطت طائرة أمريكية محملة بالأسلحة والعتاد إلى الكيان الصهيوني في قاعدة نفاتيم العسكرية.