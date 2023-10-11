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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. انفعال أبو العينين وأحمد موسى وانخفاض أسعار الدواجن والبيض

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

المؤامرة لسه شغالة.. أحمد موسى: مبارك كشف مخططات نتنياهو لتهجير الفلسطينيين لغزة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر الآن دولة آمنة ومستقرة والتنمية متواصلة في سيناء، مضيفا أن الدولة المصرية مستهدفة بعد تحرير سيناء من الإرهاب.

 

غياب حقوق الإنسان..أبو العينين: لابد من إقامة مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية|فيديو

رفض النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، أن يتم تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الشعب شجاع، قائلا:" لو في نزوح يبقي في أرضكم التاريخية وفي الأرض اللى بيقولوا عليها أرضهم، أرض فلسطين، ومش مصر اللى هتدفع الثمن، ومش على حساب مصر وبأي حجة تضليل التاريخ، إحنا مش في غابة، فين قادة العالم، فين الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، الحق هو أن يبقى على أرضه، ولن نلوي الحقائق أو نزيف التاريخ وأدعم حقوق الشعب الفلسطيني".


 


مجلس الوزراء: مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية محاولة لاحتواء التضخم|فيديو
أكد المستشار سامح الخشن المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن المبادرة الجديدة لخفض أسعار السلع الغذائية، تأتي بسبب محاولة الدولة المصرية لاحتواء التضخم، خاصة في السلع الإستراتيجية.


السيسي وأمير قطر يؤكدان ضرورة العمل لتحقيق السلام العادل في المنطقة
عرضت قناة اكسترا نيوز خبر عاجلاً يفيد بتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري علي الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

 


بتخفيض 15%|الدواجن تفجر مفاجأة جديدة بشأن سعر كرتونة البيض والدواجن
تحدث الدكتور ثروت الزيني نائب أتحاد منتجي الدواجن، عن مدى أهمية البيض والدواجن بالنسبة للمستهلك المصري، فالدواجن تعتبر البروتين الأول للأسرة المصرية وأيضا البروتين الأرخص ، مضيفا أن تناول البيض هو شيئ أساسى للأطفال.


أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد إرسال أمريكا أكبر حاملة طائرات لإسرائيل
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب إرسال الولايات المتحدة الأمريكية لحاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد ر فورد للمنقطة، قائلاً إن أمريكا تدعم إسرائيل في كل مخططاتها العدوانية.
 


وزيرة الصحة الفلسطينية: حصيلة الشهداء في غزة ليست دقيقة حتى الآن
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن حصيلة الشهداء حتى الآن ليست دقيقة، فالأرقام الحالية هي أرقام الحالات التي وصلت مشافي غزة، بينما هناك شهداء ومصابين مازالوا تحت الأنقاض.
 قيادى بحركة فتح: سياسة العقاب الجماعي مخالفة للقوانين الدولية وجريمة حرب
قال جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية والقيادي بحركة فتح، إن الولايات المتحدة مسيرة وفقا لاهواء الدول الكبري وخاصة الولايات المتحدة الامريكية، وقد تحدث المفوض العام لحقوق الإنسان والذي تحدث بان هناك سياسية العقاب ااجماعي والتى تشكل جريمة والتي استمرت على الشعب الفلسطيني، مؤكدا وأن خفض الطائرات بالمناطق السكنية ودور العبادة وكل ما يتعلق بالحياة من مؤسسات تعليمية وثقافية هو مخالف للاتفاقات الدولية ويعد جريمة حرب.


عاجل| ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين لـ 900 بينهم 260 طفلا
كشفت السلطات الصحية في فلسطين، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 900 شهيد حتى الآن، من بينهم 260 طفلا و230 سيدة، فضلا عن إصابة 4600 آخرين، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة في الساعات الماضية، وذلك حسبما أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبا عاجل لها. 


إبراهيم عيسى: شعب غزة يرفض الخروج من أرضه ويدفع الدماء لأجل قضيته
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب الفلسطيني هم أصحاب الحق العادل والشعب المحتل من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما أن الشعب الفلسطيني هم أصحاب المطلب الشرعي.


عاجل| إعلام أمريكي: واشنطن قد ترسل حاملة طائرات ثانية لسواحل إسرائيل
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن قد ترسل حاملة طائرات ثانية لسواحل إسرائيل. 


جو بايدن: نقف مع إسرائيل وندعمها .. وحماس ليس لها الحق فيما تفعله
قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي، إن أكثر من ألف مدني ذُبحوا في إسرائيل من بينهم 14 أمريكيا قُتلوا، ورضع قُتلوا وعائلات برمتها ذُبحت على يد حماس. 

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