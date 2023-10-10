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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بتخفيض 15%|الدواجن تفجر مفاجأة جديدة بشأن سعر كرتونة البيض والدواجن

أسعار البيض والدواجن
أسعار البيض والدواجن

تحدث الدكتور ثروت الزيني نائب أتحاد منتجي الدواجن، عن مدى أهمية البيض والدواجن بالنسبة للمستهلك المصري، فالدواجن تعتبر البروتين الأول للأسرة المصرية وأيضا البروتين الأرخص ، مضيفا أن تناول البيض هو شيئ أساسى للأطفال.


وقال، الزيني، خلال لقائه ببرنامج “ الحياة اليوم” المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبني عسل، إن طبق البيض يمثل 2 كيلو بروتين حيواني، لافتا إلى أن ثمنه لا يتجاوز من 110 جنيه إلى 120 جنيه، مؤكدا أنه لا يوجد بروتين حيواني أرخص من بيض المائدة والدواجن، فهما البروتين الأرخص في ظل أرتفاع سعر اللحوم الحمراء، كما ان مصر تستورد 60% من اللحوم.


وأكد، نائب أتحاد منتجي الدواجن، أن هناك ميزة نسبية فى الدواجن وأكتفاء ذاتي من البيض، فمصر لم تستورد البيض منذ الثمينينات، كما أن البيض من السلع غير القابلة للتخزين والأحتقان ودائما تكون طازجة.

سعر كرتونة البيض والفراخ المجمدة والحية

وأضاف، أنه فى ظل التشوهات السعرية وأرتفاعات الأسعار، فقد  شهد أجتماع رئيس الوزراء توجها من السياسية وهذا يعكس مدى توفير الغذاء من المنتج، ودعم الصناعات الوطنية خاصة فى ظل الحروب الغير مسبوقة والكثيرة التى يشهدها العالم ، كما شهد أجتماع أمس  والذي ترأسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الزراعة والذي ناقش كيف ينتج المنتجين البيض والدواجن، كما ناقش الأجتماع أيضا التخفيض فى الأسعار والذي لا يقل عن 15% خصم، وأيضا سرعة توافر الدواجن لمدة ثلاثة أشهر ويعاد النظر فيها لأن تجدد مرة أخري وتخفيض على أسعار المدخلات فالأعلاف يتم إستيرادها  ل 75% من التكلفة، ومبادرة الحكومة والغرف التجارية وصلت لأن يكون سعر كرتونة البيض ب 115 جنيه حتي نهاية العام، وسعر الدواجن المجمدة 100 جنيه، والدواجن الحية 65 جنيه، وتتم مبادرات الحكومة بتخفيض الأسعار من  خلال أتحاد عام منتجي الدواجن.
 

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