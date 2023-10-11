كاميرا 108 ميجابكسل.. أرخص هاتف ذكي يتم إطلاقه قريبا

كشفت تسريبات أن شركة Infinix "إنفينيكس" الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد بسعر رخيص للغاية، مع عدد من المواصفات المميزة، حيث من المتوقع أن يتم إصدار Infinix Zero 30 4G خلال الأسابيع المقبلة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف إنفينيكس القادم Infinix Zero 30 4G سيأتي بشاشة منحنية من نوع AMOLED، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل ثقب صغير في المنتصف، ومستشعر للبصمة على جانب الشاشة.

أما بالنسبة للكاميرات، فسيقدم هاتف إنفينيكس Infinix Zero 30 4G على نظام كاميرا ثلاثية في الخلف بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

كما سيتميز هاتف إنفينيكس Infinix Zero 30 4G بقدرات تسجيل فيديو فائقة، حيث تدعم الكاميرا الأمامية في الهاتف تصوير فيديو بدقة 2K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، مع عدد من الميزات لضبط الإضاءة، وكذلك وضع التصوير الليلي.

وسيعمل هاتف إنفينيكس Infinix Zero 30 4G بمعالج من نوع Helio G99 من شركة ميديا تيك التايوانية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت.