هل تقضى نافلة الفجر عند صلاته متأخرا؟ .. الإفتاء تجيب

هل تقضى نافلة الفجر عند صلاته متأخرا؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من رجل فاتته صلاة الفجر، فهل يصلي السنة أم لا ؟ .

وأوضحت الدار، أن صلاة النافلة للفجر ركعتان قبل ركعتي الفريضة، وكان يواظب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على صلاة النوافل إلا قلة، وهي ليست فريضة، ولكن في حالة تأخر قضاء صلاة الفجر، ماذا يكون الأمر؟ .



حكم قضاء نافلة الفجر عند صلاته متأخرا

قالت دار الإفتاء إنه في حالة تأخر قضاء صلاة الفجر، يجوز قضاء ركعتي النافلة قبل ركعتي الفرض، وهذا يكون أفضل من قضاء الفرض فقط.

هل يجوز أداء صلاة النافلة بأكثر من نية؟

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن سؤال ورد اليه من خلال فيديو منشور على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة: "هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة ؟".

وأجاب "علام"، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على تحية المسجد، وقال «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، فالمقصود من تحية المسجد ألا يجلس الإنسان قبل ان يصلي، والصلاة هنا على اطلاقها.



وأشار الى أنه يجوز للإنسان أن يؤدي تحية المسجد بمعنى ان يجلس قبل ان يصلى إين كانت هذه الصلاة سواء أكانت الصلاة نافلة أم فرض أم غير ذلك .

