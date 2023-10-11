الإدارة الأمريكية تخطط لإخراج الأمريكيين في غزة عبر ممر يؤدي إلى مصر

كشف مسؤولان أمريكيان إن إدارة بايدن تنسق الآن مع الدول الأخرى بشأن خطة من شأنها أن توفر ممرا آمنا للخروج الآمن من غزة للمدنيين الأمريكيين.



وحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، فإن الخطة التي تجري مناقشتها تقوم على إمكانية خروج المدنيين الأمريكيين عبر ممر جنوبي يؤدي إلى مصر.



وتقول الشبكة الأمريكية إنه في مكالمة هاتفية خاصة يوم الثلاثاء، حث الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي،بنيامين نتنياهو على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة إلى الحد الأدنى حيث تهدف إسرائيل لتدمير حماس انتقاما من أعنف هجوم عانت منه البلاد في السنوات الخمسين الماضية، وفقا لما قاله مسؤولان في إدارة بايدن ومسؤول سابق لشبكة إن بي سي نيوز.



وقال مسؤولو الإدارة إن إدارة بايدن تنسق مع دول أخرى بشأن خطة من شأنها أن توفر ممرا آمنا للخروج من غزة للمدنيين الأمريكيين الذين يخاطرون بالوقوع في تبادل إطلاق النار في الجيب الساحلي المكتظ بالسكان.



سيهرب الأمريكيون في غزة من منطقة الحرب من خلال ممر جنوبي يؤدي إلى مصر بموجب الخطة التي تخضع للدراسة.



ومع استعداد إسرائيل لهجوم بري محتمل في غزة، فإن المدنيين الذين ليس لهم صلة بالمقاومة معرضون لخطر تركهم بلا مأوى أو قتلهم بسبب القصف.