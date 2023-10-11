شراكة استراتيجية تجمع بين تحالف ستار وFTE Global و Asia Expo

انضم تحالف ستار العالمي، كشريك استراتيجي لفعاليات FTE Global 2023 (المعرض العالمي لتجربة السفر المستقبلية)، الذي أقيم في لوس أنجلوس خلال سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن يكون التحالف أيضًا، الشريك الرئيسي لمعرض FTE APEX Asia Expo، المقرر عقده في سنغافورة، في نوفمبر 2023، والذي ستركز فعالياته على الدور المحوري الذي تلعبة التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في تعزيز تجربة السفر من البداية إلى النهاية.

وشهد مؤتمر لوس أنجلوس، مشاركة العديد من المتخصصين في مجال الطيران من جميع أنحاء العالم؛ مما عزز الشغف الجماعي تجاه هذه الصناعة.

وكان من بين الشخصيات المشاركة، كريستيان درايجر، نائب رئيس تجربة العملاء في تحالف ستار؛ مما أسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بشكل سلس.