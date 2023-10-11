بداية لسعة البرد|انخفاض الحرارة ليلا وأمطار بعدة مناطق تمتد للوجه البحري

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انحسار فرص الامطار خلال الطقس اليوم، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى؛ يصاحبها استقرار في الأحوال الجوية على باقى الأنحاء لتستمر الأجواء الخريفية اللطيفة على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية،حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون حالة الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في مصر

ويشهد الطقس، انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفي الساعات الباكرة، يكون هناك نشاط للشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة اليوم

وحول نسب الأمطار خلال الطقس اليوم، يشهد الطقس اليوم، أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 33 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25 درجة

