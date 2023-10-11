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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدفاع المدني الفلسطيني: أعداد كبيرة من الضحايا لا تزال تحت الأنقاض في غزة

غزة
غزة

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين وتسوية المباني بالأرض في شمال القطاع.

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وأضاف "بصل"، في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنّ أعدادًا كبيرة من مواطني القطاع لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال، وفرق الإنقاذ عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات لانتشال الشهداء والمصابين.

وذكر أنه جارٍ التنسيق مع الصليب الأحمر حتى يسمح له بالبحث عن المواطنين تحت الأنقاض في المناطق التى قصفها طيران الاحتلال.

وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال يستهدف الطواقم الطبية المحمية، وفقًا لقواعد القانون الدولي وهو يرتكب جرائم بشعة داخل قطاع غزة.

وتابع: "ليس لدينا القدرة لدخول المناطق المدمرة لشدة النيران وطواقمنا تواجه صعوبات، كما توجد أعداد كبيرة ما زالوا تحت الركام يصعب انتشالهم من قبل الدفاع المدني".

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السبت الماضي، إلى 950 شهيدًا و5000 جريح على الأقل، بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة في القطاع، اليوم الأربعاء.

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