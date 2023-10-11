سر سفر تامر عاشور إلى الكويت بعد زفافه على نانسى نور

يستعد الفنان تامر عاشور للسفر إلى الكويت من أجل إحياء حفلا غنائيا فى دولة الكويت يوم 13 أكتوبر الحالى وذلك بعد أيام قليلة من زفافه على المذيعة نانسى نور الذى أقيم أمس.

زفاف تامر عاشور ونانسى نور

احتفل الفنان تامر عاشور بزفافه على المذيعة نانسي نور داخل أحد الفنادق الكبرى بعد عقد قرانهما وابذى حضره عدد كبير من النجوم.

وحرص على حضور حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور كل من الفنان محمد حماقي والفنان هيثم شاكر والفنانة شيماء سيف والاعلامية سهير جودة والاعلامية مفيدة شيحة وغيرهم من النجوم والمقربين من العروسين.

من هي نانسى نور؟

وتخرجت نانسى نور في كلية إعلام القاهرة وانضمت إلى قناة "روتانا مصرية" شاركت في تقديم برنامج "عز الشباب" بعد ذلك انضمت لقناة "سي بي سي"، شاركت في تقديم عدد من حلقات برنامجي "هذا الصباح" و"ما وراء الحدث" على شاشة "إكسترا نيوز" ووبدأ يعرفها الجمهور من خلال التغطيات الإخبارية وتقديمها للنشرات.وشاركت “نانسي” أيضًا فى تقديم برنامج الـ"توك شو" الصباحى “هذا الصباح” على “إكسترا نيوز”، كما شاركت فى تقديم برنامج “ما وراء الحدث”، وعدد من حلقات برنامج الـ “توك شو” الشهير “هنا العاصمة”.

كما شاركت نانسى نور فى عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل سرايا عابدين مع يسرا وعوالم خفية مع عادل إمام.