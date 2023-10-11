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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مديرية أمن القاهرة تستقبل اتحاد طلاب المدارس | صور

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

استقبلت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عددا من اتحاد طلبة وطالبات مدارس القاهرة.

وهدفت الزيارة إلى إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أرواح المواطنين وسرعة إستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها ، حيث شملت الزيارة جولة تفقدية بـغرفة عمليات النجدة بالقاهرة .

ومن جانبهم توجه المشاركون والقائمين على العملية التعليمية بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.

القاهرة طلاب المدارس عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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