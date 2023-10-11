فرص استثمارية.. التخطيط: المشاريع الخضراء تحقق مكاسب مهمة للدولة

شهد اليوم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إحتفالية إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى فى دورتها الثانية ٢٠٢٣، وذلك بحضور محافظ الجيزة أحمد راشد ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان والسفير هشام بدر المنسق العام للمشاريع الخضراء بوزارة التخطيط بفندق بيراميزا بمحافظة الجيزة.

وقال السفير هشام بدر منسق المشاريع الخضراء بوزارة التخطيط خلال كلمتة أن هناك العديد من المكتسبات من هذة المشاريع الخضراء التي قامت بالنفع علي الدولة وعلي أصحابها فيعد الجميع فائز.

وأشار هشام بدر أن أهم تلك المكتسبات هي :

1-تقويم أهداف التمنية المستدامة

2- إعداد قاعدة بيانات للمشاريع الصغيرة والخضراء

3-إيجاد حلول مصرية للمشاكل التي تواجه المشروعات المتواجدة

4-إيجاد فرص استثمارية للمشروعات الفائزة مع منظمات الأمم المتحدة

5-إبراز جهود كل محافظة والتعاون معاً

6- مساعدة المواطنين عن كريق اللجان التقنية بكل محافظة بالندوات وغيرها والتعاون مع وزارة التعليم العالي علي مستوى الدولة بجانت الأمم المتحدة وإتحاد الصناعات.

ويذكر أنه يتم تقييم المشروعات المقدمة وفقاً لمحددات التقييم المعدة من وزارة التخطيط، والتي تتضمن ضرورة توافر المكون الأخضر والذى يرتكز على تقليل التأثيرات السلبية على البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية، وكذلك ضرورة توافر المكون الذكى والذى يعتمد على مدى دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي يتم تنفيذها برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل إجراءً نوعياً وغير تقليدي تنفذه الحكومة، تزامناً مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والتي تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية ذات الصلة بالبعد البيئي برؤية مصر 2030، والتي تجسد اتساق وتكامل تلك الجهود مع تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية في استثمارات الدولة.