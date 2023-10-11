يفتتح اليوم .. 10 محطات في تاريخ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

يفتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية عقب تطويره ، ليكون ايقونة تراثية افتتحت بعد اغلاق دام 18 عاما.
وفى إطار ذلك يرصد “صدى البلد” محطات في تاريخ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية .
المتحف اليوناني الروماني
1-يقع المتحف اليوناني الروماني وسط الإسكندرية على مساحة 4500 متر مربع
2-يرجع تاريخ إنشاء المتحف اليوناني الروماني الي 1 يونيه 1892
3-افتتح المتحف اليوناني الروماني الخديوي عباس حلمي الثاني في 17 أكتوبر 1892
4-بدأت أعمال الترميم في فبراير 2018
5-أقدم مبنى في مصر يصمم معماريًّا بغرض حفظ وعرض الآثار
6-متفرد ومتخصص في الحضارة اليونانية والرومانية
7-لأول مرة يعرض قطع آثرية من الآثار الغارقة
8-يضم 30 قاعة عرض تحتوي على 20 ألف قطعة أثرية
9-الإيطالي جيوسيبي بوتي أول مدير له
10-حقق المتحف صحوة ثقافية نحو الاهتمام بالعمل الأثري في الإسكندرية