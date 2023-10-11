يفتتح اليوم .. 10 محطات في تاريخ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

يفتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية عقب تطويره ، ليكون ايقونة تراثية افتتحت بعد اغلاق دام 18 عاما.

وفى إطار ذلك يرصد “صدى البلد” محطات في تاريخ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية .

المتحف اليوناني الروماني



1-يقع المتحف اليوناني الروماني وسط الإسكندرية على مساحة 4500 متر مربع

2-يرجع تاريخ إنشاء المتحف اليوناني الروماني الي 1 يونيه 1892

3-افتتح المتحف اليوناني الروماني الخديوي عباس حلمي الثاني في 17 أكتوبر 1892

4-بدأت أعمال الترميم في فبراير 2018

5-أقدم مبنى في مصر يصمم معماريًّا بغرض حفظ وعرض الآثار

6-متفرد ومتخصص في الحضارة اليونانية والرومانية

7-لأول مرة يعرض قطع آثرية من الآثار الغارقة

8-يضم 30 قاعة عرض تحتوي على 20 ألف قطعة أثرية

9-الإيطالي جيوسيبي بوتي أول مدير له

10-حقق المتحف صحوة ثقافية نحو الاهتمام بالعمل الأثري في الإسكندرية