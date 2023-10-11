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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يفتتح اليوم .. 10 محطات في تاريخ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

المتحف اليوناني الروماني
المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

يفتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، المتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية عقب تطويره ، ليكون ايقونة تراثية افتتحت بعد اغلاق دام 18 عاما.

وفى إطار ذلك يرصد “صدى البلد” محطات في تاريخ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية .

المتحف اليوناني الروماني 


1-يقع المتحف اليوناني الروماني وسط الإسكندرية على مساحة 4500 متر مربع 
2-يرجع تاريخ إنشاء المتحف اليوناني الروماني الي 1 يونيه 1892 
3-افتتح المتحف اليوناني الروماني الخديوي عباس حلمي الثاني في 17 أكتوبر 1892
4-بدأت أعمال الترميم في فبراير 2018 
5-أقدم مبنى في مصر يصمم معماريًّا بغرض حفظ وعرض الآثار
6-متفرد ومتخصص في الحضارة اليونانية والرومانية
7-لأول مرة يعرض قطع آثرية من الآثار الغارقة 
8-يضم 30 قاعة عرض تحتوي على 20 ألف قطعة أثرية 
9-الإيطالي جيوسيبي بوتي أول مدير له
10-حقق المتحف صحوة ثقافية نحو الاهتمام بالعمل الأثري في الإسكندرية

 

المتحف اليوناني الروماني المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية المتحف اليوناني متحف الاسكندرية

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