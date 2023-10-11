وزيرة بريطانية تطالب بتجريم رفع العلم الفلسطيني في بلادها

طالبت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، بتجريم رفع العلم الفلسطيني والهتافات المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا، وذلك من خلال رسالة بعثتها إلى وزيرة الشرطة في إنجلترا وويلز.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، حثت سويلا، الشرطة في إنجلترا وويلز، على قمع أي محاولات لاستخدام الأعلام أو الأغاني أو الصلبان المعقوفة لمضايقة أو ترهيب أفراد الجالية اليهودية في بريطانيا.

ووفقا للصحيفة فإن كلمات الوزيرة البريطانية، التي تأتي في أعقاب الحرب المستمرة بين إسرئيل والمقاومة في قطاع غزة، ستثير قلقا عميقا لدى المدافعين عن حرية التعبير وأفراد المجتمع الإسلامي.

وقالت بريفرمان في رسالتها :"هذه ليست فقط رموز وشعارات مؤيدة لحماس بصورة واضحة إنما مصدر قلق يمكن أن يصل لدرجة كونه مخالفة جنائية بموجب البند 5 في قانون سلامة الجمهور".

وبرأي الوزيرة : فأن السلوكيات المشروعة في ظل ظروف معينة، على سبيل المثال مثل رفع العلم الفلسطيني، يمكن أن تكون غير شرعية، عندما تهدف لتمجيد الأعمال الإرهابية"، على حد تعبيرها.

تأتي مطالبة الوزيرة بعد تنظيم وقفات احتجاجية في ويستمنستر لمدنيين إسرائيليين قتلوا ووفي المقابل خرجت مسيرات مؤيدة للفلسطينيين خارج السفارة الإسرائيلية في كنسينغتون.