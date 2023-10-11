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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف ، في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.  

وأكدت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في رسالتها من رام الله، أن الاحتلال يواصل إقامة الحواجز العسكرية بالضفة الغربية، بالتزامن مع انطلاق العديد من المسيرات الفلسطينية في شوارع الضفة الغربية تندد بالاحتلال.

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