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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز مدينة 6 أكتوبر يفوز بجائزة أفضل مشروع بمجال معالجة مياه الصرف

صدى البلد

فاز جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بجائزة أفضل مشروع متميز في مجال معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى محافظة الجيزة، ضمن فئة المشروعات الكبيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثانية.

 

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

 

حضر احتفالية تكريم المشروعات الفائزة في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، السفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط للشراكات والمبادرات الاستراتيجية والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

 

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن المبادرة شهدت تنافس نحو ١٣٧ مشروعا من محافظة الجيزة، فاز منها ١٤ مشروعا طبقا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، وجاء مشروع مدينه ٦ أكتوبر كأفضل مشروع أخضر ذكي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي.

 

الجدير بالذكر، أنه تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

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