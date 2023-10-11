قطع المياه عن بعض مناطق مدينة السلام لمدة 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن بعض مناطق مدينة السلام (أطلس، المحمودية، إسكندرية، الجمهورية، والقاهرة، الشواكر، محطة الصرف الصحي عقد 16 الجبل الأصفر)، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء غدٍ الخميس 12-10-2023، وحتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة 13-10-2023، أي مدة 10 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بسبب أعمال الصرف الصحي بمدينة السلام.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر تطبيق" الواتس آب" على رقم 01206665125.