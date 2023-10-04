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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع البث التلفزيوني والإذاعي.. روسيا وأمريكا تختبران أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ

أنظمة الانذار
أنظمة الانذار

تجري روسيا والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، اختبارات واسعة النطاق لأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ستدوي صفارات الإنذار في روسيا، وينقطع البث التلفزيوني والإذاعي؛ لبث معلومات أمنية.

وقالت وزارة حالات الطوارئ، في بيان،: "سيجرى فحص واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام على مستوى المناطق والبلديات في جميع أنحاء روسيا".

وأضافت "نظام الإنذار مصمم لإرسال إشارة إلى السكان في الوقت المناسب في حالة وجود تهديد أو حالة طوارئ طبيعية أو من صنع الإنسان".

وأوضحت: سيبدأ الاختبار الساعة 10:43 صباحا بالتوقيت المحلي (07.43 بتوقيت غرينتش) ويستمر لمدة دقيقة واحدة.

وأجري الاختبار لأول مرة في عام 2020، وهو جزء من مبادرة جديدة تلزم السلطات بإجراء اختبارات مرتين سنويا.

وقالت وزارة الطوارئ "عندما تسمع صوت صفارة إنذار؛ عليك التزام الهدوء ولا تصاب بالذعر، وأن تشغل التلفزيون على أي قناة أو إذاعة متاحة للجمهور، وتُنصت إلى الرسالة الإعلامية".


كما ستجري الولايات المتحدة، اليوم أيضا، اختبارا واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام، عبر الهواتف المحمولة ومحطات التلفزيون والإذاعة.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، في بيان، إن الغرض من الاختبار، هو التأكد من أن الأنظمة "لا تزال فعالة في تنبيه الجمهور لحالات الطوارئ، خاصة على المستوى الوطني".

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