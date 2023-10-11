المجتمعات العمرانية تفتتح الدورة التاسعة لمعرض الشيخ زايد للكتاب بعنوان «ثقافة ونصر»

افتتح الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، معرض الشيخ زايد للكتاب في دورته التاسعة بعنوان "ثقافة ونصر"، والمقام بمدينة الشيخ زايد خلال الفترة من 11 : 22 أكتوبر الجاري.

وخصصت دورة هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر 1973، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة الجيزة، وتنظيم مؤسسة زايد للإبداع بلا حدود.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد سابقا، ومكلف حاليا برئاسة مدينة المنيا الجديدة، والمهندس أحمد أبو حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، والمهندس عادل لطفي، رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، والمهندس محمد عبد الظاهر، رئيس مجلس إدارة شركة ريكون للمقاولات وأعمال الطاقة - أبرز المساهمين.

وعقب الافتتاح، تفقد الدكتور حسن الشوربجي، أجنحة المعرض التي تضم العديد من الكتب، واستمع إلى شرح وافٍ من قبل مسئولي دور النشر.

وأعرب عن سعادته بإقامة المعرض وسط الزخم من المشاركين من دور النشر، وأكد أن المعرض يعد تجربة رائدة في القطاع الثقافي، وسيعد إضافة كبيرة لثقافة رواده بمختلف فئاتهم العمرية.



وألقى الدكتور حسن الشوربجي، كلمة عبر فيها عن الشعور بالفخر والامتنان بهذا المعرض، مبلغا تحيات وسعادة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمعرض والحضور.

وقال إن رسالة الهيئة هي تحقيق التنمية المتكاملة على المستويات كافة، وإن تجربة المعرض سيتم العمل على تطبيقها بأكثر من مدينة جديدة.

وأشاد بحسن التنظيم، خاصة أن المعرض توافق مع الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر، مقدما الشكر للجميع.

ثم حضر الدكتور حسن الشوربجي، فعالية ثقافية مقامة على هامش المعرض بمناسبة الاحتفال باليوييل الذهبي لنصر أكتوبر، بدأت بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات للمشاركين، وعدد من العروض الفنية والثقافية.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، أن المعرض يشارك به العشرات من دور النشر والمؤسسات الثقافية المصرية والدولية، أبرزها الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومؤسسة دار المعارف، وهيئة البريد المصري، ودار الشروق للنشر، والمؤسسة المصرية اليابانية، واتحاد الناشرين العرب، واتحاد الناشرين المصريين، وغير ذلك من المشاركين، متمنياً للمعرض النجاح والتوفيق وتأدية الدور المنوط به.

كما شهدت فعاليات الافتتاح، كلمة للمهندس عادل لطفي، أعرب خلالها عن سعادته بالتنظيم الجيد والتوسع للمعرض، وقدم الشكر والتقدير لجميع المساهمين والعاملين بهذا الحدث.

ووجه الشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على دعمه للمعرض ولمدينة الشيخ زايد، متمنيا أن يتم تعميم التجربة بجميع المدن الجديدة.

كما ألقى المهندس أحمد مصطفى، كلمة رحب فيها بالحضور، مشيدا بدور القراءة التي تعد غذاءً للروح، وأن مدينة الشيخ زايد سباقة في تنظيم الفعاليات المفيدة لسكانها.

جدير بالذكر أنه تم اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني، أشهر مراسل صحفي على الجبهة، شخصية المعرض، كما يضم المعرض مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين وعددا من الأنشطة المتنوعة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية.

المعرض يقام علي مساحة 3000 متر مربع، ويتضمن صالة عرض رئيسية يشارك بها أكثر من 120 ناشرا ومكتبة، وتعرض الآلاف من الإصدارات القيمة والوسائل التعليمية والألعاب التعليمية للأطفال، وتنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية بالتعاون مع جهاز مدينة الشيخ زايد ومجلس أمناء المدينة وجمعية المستثمرين.

ويفتح معرض زايد للكتاب أبوابه للجمهور في الأيام المحددة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويتضمن مسرحا للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم، ومن المقرر أن يتم في ختام المعرض إقامة حفل موسيقي احتفالا بمئوية الفنان سيد درويش.

