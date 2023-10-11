الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. إيطاليا تطالب مصر ببذل الجهود لتحرير الرهائن

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من مصر بذل قصارى جهدها للمساعدة في تحرير الرهائن.

هذا وصرح مصدران أمنيان مصريان لوكالة “رويترز” الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن مصر ناقشت خططا مع الولايات المتحدة ودول أخرى لتقديم مساعدات إنسانية عبر حدودها مع قطاع غزة بموجب وقف محدود لإطلاق النار.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المساعدات ستمر عبر معبر رفح الحدودي بين غزة وشبه جزيرة سيناء.

وأفادت المصادر بأن مصر تقترح هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية لغزة.

وأضافت المصادر أن قطر وتركيا شاركتا أيضا في المناقشات.