رشقة صاروخية كثيفة.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات أسدود وبئر السبع ونتيفوت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بدوي صافرات الإنذار في أسدود وبئر السبع ونتيفوت وغيرها من مستوطنات الجنوب.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، انطلقت رشقة كثيفة من الصواريخ باتجاه عسقلان وبئر السبع.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات جنوب إسرائيل.

وأوضحت صحيفة “هارتس” العبرية، أن صافرات الإنذار دوت في أسدود وعسقلان وفي مستوطنات غلاف غزة.

فصائل المقاومة الفلسطينية تطلق وابلا كبيرا من الصواريخ

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، وابلا كبيرا من الصواريخ نحو المستوطنات في جنوب "تل أبيب" ووسط إسرائيل، مستهدفة مطار "بن جوريون"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت شبكة "العربية" عن مراسلها إغلاق مطار تل أبيب بعد القصف الصاروخي.

وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قصف مطار بن جوريون برشقة صاروخية.