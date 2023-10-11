مشروعات ضخمة لـ شركة المقاولون العرب في دمياط ورأس البر

بحثت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض ، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير التى تنفذها شركة المقاولون العرب بمدينتى دمياط ورأس البر.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء مع ممثلي الشركة و ممثلى الوحدتين المحليتين بدمياط ورأس البر ومديرية الطرق .



واستهلت" المحافظ " الاجتماع بمتابعة آخر التطوير بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، والذى يتضمن انشاء ساحات للأنشطة المختلفة و تطوير الممشى وإنشاء حاجز للأمواج بما يتناسب مع طبيعة المنطقة لحماية الشاطئ ، وأيضًا إنشاء مسرح و منطقة للمطاعم .



كما بحثت " المحافظ " معدلات التنفيذ بمشروع إعادة تأهيل وتطوير كوبري دمياط التاريخي " جسر الحضارة " الذى تنفذه الشركة بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة، حيث اطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال وأيضًا الأعمال الجارية بالمشروع خلال الفترة الحالية ، كما بحثت خطة تجهيز وفرش الكوبرى بالاحتياجات المطلوبة والانتهاء من كافة الأعمال بالساحة المقابلة للكوبرى ، وحيث أكدت " الدكتورة منال عوض " ضرورة الدفع بالعمل بجميع أجزاء المشروع بالتوازى وتنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة بما يتناسب مع مكانته كأثر ومنارة ثقافية .



أما بالنسبة لمشروع التطوير الذى يشهده مدخل المحافظة بمنطقة شطا ، تم استعراض نسب التنفيذ بمكونات المشروع بمرحلته الأولى، والتى تشمل توسعة الطريق بعدد ٣ حارات مرورية ، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار و تشجير الطريق وانارته ،وإنشاء حديقة بمدخل الطريق ، وحيث وجهت " الدكتورة منال عوض " بالدفع بعجلة العمل بالمشروع والالتزام بخطة المشروع لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المحافظة ورفع كفاءته.



وأشارت المحافظ ، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية و زيارات ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى لتلك المشروعات.