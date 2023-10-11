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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات ضخمة لـ شركة المقاولون العرب في دمياط ورأس البر

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

بحثت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض ، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير التى تنفذها شركة المقاولون العرب بمدينتى دمياط ورأس البر.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء مع ممثلي الشركة و ممثلى الوحدتين المحليتين بدمياط ورأس البر ومديرية الطرق . 


واستهلت" المحافظ " الاجتماع بمتابعة آخر التطوير بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، والذى يتضمن انشاء ساحات للأنشطة المختلفة و تطوير الممشى وإنشاء حاجز للأمواج بما يتناسب مع طبيعة المنطقة لحماية الشاطئ ، وأيضًا إنشاء مسرح و منطقة للمطاعم .


كما بحثت " المحافظ " معدلات التنفيذ بمشروع إعادة تأهيل وتطوير كوبري دمياط التاريخي " جسر الحضارة " الذى تنفذه الشركة بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة، حيث اطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال وأيضًا الأعمال الجارية بالمشروع خلال الفترة الحالية ، كما بحثت خطة تجهيز وفرش الكوبرى بالاحتياجات المطلوبة والانتهاء من كافة الأعمال بالساحة المقابلة للكوبرى ، وحيث أكدت " الدكتورة منال عوض " ضرورة الدفع بالعمل بجميع أجزاء المشروع بالتوازى وتنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة بما يتناسب مع مكانته كأثر ومنارة ثقافية . 


أما بالنسبة لمشروع التطوير الذى يشهده مدخل المحافظة بمنطقة شطا ، تم استعراض نسب التنفيذ بمكونات المشروع بمرحلته الأولى، والتى تشمل توسعة الطريق بعدد ٣ حارات مرورية ، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار و تشجير الطريق وانارته ،وإنشاء حديقة بمدخل الطريق ، وحيث وجهت " الدكتورة منال عوض " بالدفع بعجلة العمل بالمشروع والالتزام بخطة المشروع لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المحافظة ورفع كفاءته.


وأشارت المحافظ ، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية و زيارات ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى لتلك المشروعات.

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