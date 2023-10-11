بعد تسلل طائرات مسيّرة لبنانية .. صافرات الإنذار تدوي في 3 مستوطنات إسرائيلية

قالت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، "صافرات الإنذار تدوي تحذيرا من تسلل طائرات مسيرة إلى حيفا وجلبوع والكرمل".

قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، إن ١٥ طائرة شراعية تسللت من لبنان باتجاه الجليل مع وصول مقاتلين للمستوطنات.

وأكدت المستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك هجوما مجنونا من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل ومناطق عدة في شمال إسرائيل.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام عربية، إن مسيرة قادمة من لبنان اخترقت الأجواء الإسرائيلية.

صفارات الإنذار دوت في مستوطنة أفيفيم

كما أكدت أيضا، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة أفيفيم قرب الحدود مع لبنان.

ومنذ وقت قليل، قال حزب الله اللبناني، إن حاملات الطائرات لن تخيف فصائل المقاومة ‏المستعدة للمواجهة حتى تحقيق النصر والتحرير الكامل.