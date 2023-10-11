بسبب طوفان الأقصى.. جيش الاحتلال يعلن حصيلة قتلاه من الجنود حتى الآن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن 169 جنديًا إسرائيليًا على الأقل قتلوا في التصعيد مع حركة المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد عملية طوفان الأقصى التي تم تنفيذها منذ السبت الماضي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل حجاري للصحفيين: “حتى هذا الصباح، أبلغنا عائلات 169 جنديا إسرائيليا بمقتلهم”، مضيفا أنه تم الاتصال أيضا بعائلات 60 شخصا اختطفوا ونقلوا إلى غزة.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية لشبكة “سكاي نيوز عربية” سبب الانتقام الكبير من أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني في غزة.

وذكرت وزارة الاحتلال أن هذه الحرب ستكون طويلة غير محددة مدة معينة.

واعتبرت أن حصار غزة هو ثمن الهجوم الكاسح لحركة المقاومة “حماس” الذي حدث يوم السبت فيما سمي بطوفان الأقصى.

وادعت خارجية الاحتلال أن جيشهم سيلقن الفصائل الفلسطينية (المقاومة) في غزة درسًا لن تنساه أبدًا.

ولفتت إلى أن الأرقام التي أوردوها حقيقية ولم يتم التلاعب أو المبالغة في أي أرقام سواء للقتلى أوالمصابين في إسرائيل.