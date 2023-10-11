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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: صافرات الإنذار تنطلق بمدن شمال إسرائيل ورصد الطائرات اللبنانية المسيرة

خريطة الإنذارات لمدن
خريطة الإنذارات لمدن شمال إسرائيل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار التي انطلقت في شمال إسرائيل شملت كافة المدن المتواجدة في شمال إسرائيل، والمتاخمة للحدود مع جنوب لبنان، وهي الإنذارات التي إنطلقت بعد رصد الطائرات المسيرة القادمة من جنوب لبنان. 

وذكرت الصحيفة العبرية، أن صورة نشرتها قناة كومتا تيليجرام، تظهر جميع الأماكن التي هي في حالة تأهب حاليًا هي لكافة مدن شمال إسرائيل، حيث يُطلب من السكان دخول الملاجئ، وأفاد مراسل التلفزيون الإسرائيلي بسماع دوي انفجارات وسقوط شيء ما على الأرض في بلدة المطلة الحدودية، دون وقوع إصابات.

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