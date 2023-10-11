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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إعداد القادة ينهي فاعليات مشروع اليونسكو الوطنى | وكريم همام : ننمي مهارات الطلاب لجيل واعٍ ومفيد ومنتج

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة
  • مدير معهد اعداد القادة : نعمل على اعداد وتأهيل طلاب الجامعات
  • معهد اعداد القادة بالتعليم العالي : خطة لاعداد قادة للمستقبل 
  • اعداد القادة ينهي فاعليات  مشروع اليونسكو الوطنى

 

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج لطلاب وأساتذة الجامعات بتنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل.

صرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالى  بأن المعهد يعمل على إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة .

وتابع الدكتور كريم همام ان المعهد يعمل على تحقيق أهداف و رؤية مصر 2030 و تنمية روح الوعى والانتماء للوطن وتنمية الوعى السياسى والدينى ، واكساب الطلاب العديد من المهارات التى يمكن ان تساهم فى بناء الشخصية و التأهل لسوق العمل ، و بناء شخصية الطالب. 

يتم ذلكعن طريق الدورات و المعسكرات التدريبية التى ينظمها المعهد بصفة مستمرة على مدار العام لطلاب الجامعات و المعاهد المصرية بتوجيه من وزارة التعليم العالى و البحث العلمى ، و يتم خلالها انتقاء و اختيار المدربين  بها. 

وكشف ان معايير اختيار الطلاب المشاركين بالدورات التدريبية هى نفس معايير الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وممارسة الطلاب للانشطة الطلابية بجامعاتهم والاسر الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع ونماذج المحاكاة، ويتم ذلك عن طريق  ترشيحات إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة، وقد أضفنا دورات تدريبية و معسكرات لاعداد قيادات جيل المستقبل للطلاب المستجدين بالجامعات .

 

وقد اعلن معهد اعداد القادة ختام  فعاليات الورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة: "تعليم الكبار مدخلا للتمكين والمواطنة"، والذي عقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وإشراف الدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية لليونسكو، وتنسيق الأستاذ السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية، الدكتورة دينا محمد عبد الوهاب منسق المشروع، ومسئول قطاع العلوم الاجتماعية والانسانية باللجنة الوطنية.

وبحضور الدكتورة اقبال السمالوطي  الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار وعضو لجنة العلوم الاجتماعية والانسانية باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

حيث هدف هذا المشروع الذي تم على مرحلتين، إلى تعزيز قدرات 100 ميسرة، وهم معلمات لتعليم الكبار في فصول محو الأمية ومتابعين تربويين، وتعليمهم منهجية المرأة والحياة، وفي هذا السياق، وضعت الحكومة المصرية هدفًا ضمن خطتها لعام 2030، وهو إعلان مصر بلا أمية والتركيز على التكامل والاهتمام بالأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ومجال محو الأمية وتعليم الكبار.

هذا وتم استكمال فعاليات الورشة بمناقشة التمكين الاقتصادي في ضوء منهجية المرأة والحياة وكذلك ريادة الأعمال مدخلا للتمكين الاقتصادي للمرأة، والحديث عن أدوار الميسرات في تحقيق التمكين الاقتصادى بفصول تعليم الكبار.
كما تم توضيح ميسر تعليم الكبار رائد تنموى في ضوء منهجية المرأة والحياة، وفي الختام تم التقييم النهائي للورشة.

 

Jobs Education التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة الاكاديمية الوطنية لتدريب

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