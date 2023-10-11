برلماني : أين قانون 19 لسنة 2023 لدعم الصناعة

تحدث النائب أحمد بدوي عن جهود الدولة والمطالب البرلمانية لدعم الصناعة والإستثمار.

وأضاف أحمد بدوى خلال برنامج "من الجانى"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ العديد من القرارات والحوافز لدعم الصناعة، مثل توجيه بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الصناعية لكن بشروط.

دعم الصناعة والاستثمار

وأوضح النائب البرلمانى، أن الرئيس وجه بقانون رقم 19 لسنة 2023 ، لدعم الصناعة والاستثمار وتم الانتهاء من تشريعه، من أبرز بنوده تقنين أى منشأة صناعية مخالفة لكن بشروط ايضا.

وانتقد أحمد بدوى، المحافظات، مؤكدا أنه لا توجد محافظة واحدة على مستوى الجمهورية قامت بتنفيذ قانون رقم 19 لسنة 2023 .

