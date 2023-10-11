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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا..انطلاق بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة بمشاركة 172 من 25 دولة

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

 أقيم مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني لبطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة والمقرر إقامتها داخل صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري.


حضر الاجتماع الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى عدد من أعضاء الاتحاد المصري ومندوبو الفرق المشاركة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.


وأكد الموريشي جيسون الحكم العام للبطولة أن البطولة تشهد مشاركة 172 لاعبا ولاعبة من 25 دولة هي : "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".


وتنطلق مباريات البطولة الدولية للريشة الطائرة صباح غد الخميس بخوض الأدوار التمهيدية لمنافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".


ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضور مكثف من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة حيث ستستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة التدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي سيحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبين سابقين بهدف إثقالهم بالخبرات اللازمة.

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