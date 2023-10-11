العتال يعرض على إدارة الزمالك تطوير ممرات النادي

تقدم هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق و المرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، بمذكرة للعرض على اللجنة الثلاثية التي تدير النادي لتطوير ممرات مقر نادي الزمالك.

و أكد العتال في مذكرته على تقديم التبرع بعدد ثلاثة آلاف متر "انترلوك" و المواد المخصصة لهم لتركيبها في الممرات بدلا من السيراميك الأملس الذي اشتكى منه الأعضاء.

و سبق و أن قام العتال بالمساهمة في حل أزمة الملابس الرياضية لفرق السلة و اليد و الطائرة بالنادي.

و أكدت الحملة الانتخابية للعتال أن ذلك تأكيد للنهج الذي تسير عليه (أفعال لا أقوال) و توجيه ميزانية الحملة لخدمة أعضاء النادي و محاولة لحل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء.

يذكر أن العتال خلال الأيام الماضية نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع الي فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم و كذلك تطوير مسجد النادي بالتكييفات المطلوبة.