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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حلقات تحفيظ عن بعد بالأوقاف.. أكثر من 2100 دارس داخل مصر وخارجها

صدى البلد

قالت وزارة الاوقاف إنها تواصل حلقات التحفيظ عن بعد للراغبين في حفظ القرآن الكريم من داخل وخارج جمهورية مصر العربية توسعها؛ حيث وصلت إلى (27) حلقة "تحفيظ عن بعد" من الخارج، وقد بلغ عدد الملتحقين بها (530) دارسًا من مختلف دول العالم في الشهرين الأولين لإطلاق البرنامج، وذلك فضلًا عن (66) حلقة تحفيظ عن بعد داخل مصر تضم (1648) دارسًا؛ مما يؤكد الإقبال الكبير على هذه الحلقات، والتي نعمل على التوسع فيها، وبخاصة حلقات التحفيظ عن بعد للراغبين من مختلف دول العالم.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، والحرص على تعليم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه ومقاصده.

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