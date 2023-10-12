لتيسير الولادة .. أدعية وأوراد من القرآن والسنة احرصي عليها

دعاء تيسير الولادة، قد تكون هي من أصعب اللحظات، دعاء تيسير الولادة فيه يكون الدعاء مستجاب لأنها لحظات ضيق عندما يلجأ المسلم أو المسلمة إلى رب العباد في هذه اللحظات سيكون دعائها مستجاب بإذن الله، وفي حالة شعور السيدة الحامل باقتراب الموعد عليها الإلحاح في الدعاء حتى ينجيها الله ،فكم من حالات توفيت في هذه اللحظات الصعبة ، وفي دعاء تيسير الولادة أن تلجأ إلى اله في كل جوارحها حتى تخرج من هذا الضيق.



ويستحب في دعاء تيسير الولادة أن تقول يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، أخرجني من حلقة الضّيق إلى أوسع الطّريق، بك أدفع ما يطاق وما لا يطاق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

كما نشير إلى أنه لا يوجد نص قد ورد في دعاء لتيسير الولادة لكن هذه مجموع من الأدعية المستحبة اللهمّ أرنا من كرمك ورحمتك، وأخرج المولود سالماً سليماً عافياً متعافياً، لا شرّ فيه ولا ضر، اللهمّ واجعله من عبادك الصّالحين، وجنّبه الشيطان، واجعله نصرةً وذخراً وخيراً للإسلام والمسلمين.

-اللهمّ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتوّلني فيمن تولّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، فإنّك تقضي ولا يقضى عليك، وإنّه لا يذلّ من واليت ولا يعزّ من عاديت، تباركت ربّنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم والحمدلله ربّ العالمين.

- يا حيّ يا قيّوم يا حيّ يا قيّوم يا حيّ يا قيّوم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اخرج أيّها المولود بقدرة الملك والمعبود، يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

ويستحب أيضًا في دعاء تيسير الولادة اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزَنَ سَهْلًا".

-يا حي يا قيُّوم برحمتك أستغيث.

-لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم.

- اللهم إنّي أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلّا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء، وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك علي كل شيء قدير

- اللهم أسألك حُسْن الخُلُق وهَوْن الطَّلْق، يا خالق النفْس من النفْس، يا مُخَلِّص النفْس من النفْس، يا مُخْرِجَ النفْس من النفْس، خلِّصني.



آيات لتسهيل الولادة

آيات لتسهيل الولادة ، هناك العديد من الآيات القرآنية التي بها تسهل الصعب بمشيئة الله تعالى منها رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ البقرة: 286. أواخر سورة البقرة.. وعلى الزوجة أو السيدة الحامل أن لا تنسى أن تقوم بالدعاء بكل الكلمات سواء كان من القرآن الكريم أو من الأدعية الوارد والكثيرة.



وقال تعالى اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: 8].

وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ فاطر: 11.

وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78].



سورة الفاتحة سبع مرات، وآية الكرسي ثلاث مرات، وسورة الإخلاص ثلاث مرات، وسورة الفلق ثلاث مرات، وسورة الناس ثلاث مرات، وسورة مريم، وسورة الزلزلة.

إِذ دَخَلوا عَلَيهِ فَقالوا سَلامًا قالَ إِنّا مِنكُم وَجِلونَ، قالوا لا تَوجَل إِنّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَليمٍ، قالَ أَبَشَّرتُموني عَلى أَن مَسَّنِيَ الكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرونَ، قالوا بَشَّرناكَ بِالحَقِّ فَلا تَكُن مِنَ القانِطينَ، قالَ وَمَن يَقنَطُ مِن رَحمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضّالّونَ).

-هُوَ الَّذي خَلَقَكُم مِن نَفسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنها زَوجَها لِيَسكُنَ إِلَيها فَلَمّا تَغَشّاها حَمَلَت حَملًا خَفيفًا فَمَرَّت بِهِ فَلَمّا أَثقَلَت دَعَوَا اللَّـهَ رَبَّهُما لَئِن آتَيتَنا صالِحًا لَنَكونَنَّ مِنَ الشّاكِرينَ.

-آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

-فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ.

-إذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ.

-أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَـهٌ مَّعَ اللَّـهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ.



دعاء الولادة لزوجتي

دعاء الولادة لزوجتي من الممكن أن تقرأ السيدة الحامل بترديد الأدعية ويمكن لزوجها أن يردد لها دعاء الولادة والتي كما ذكرنا أنه لم يرد نص لكن هي مجموعة من الأدعية يمكن الاستعانة ترددها المرأة قبل دخول العمليات للولادة ويمكن أن يقولها الزوج لزوجته.

ويستحب في دعاء الولادة لزوجتي أن يقول الرجل اللهم يا فارج الهمّ ورافع الكرب أنت الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلّا أنت، اللهم إنّي أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو اطلعت به أحد خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أو احتفظت به في كتابك يا حيّ يا قيوم، اللهم إنّي أسألك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن ترحم حالي وتفرج همي وتزيل الكرب عني.

- اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أخرج المولود بقدرتك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وبعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسرلي أمري بأحسن التياسير، وتنجني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

ويقول الزوج لزوجته في دعاء الولادة لزوجتي اللهمَّ إني أعوذ بكَ من الهمِّ والحزَن ، والعجزِ والكسلِ ، والبخلِ والجبْنِ ، وضَلَعِ الديْنِ ، وغلَبةِ الرجالِ. اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلَّة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى مَن تكلني إلى بعيدٍ يتجهَّمني أم عدوٍّ ملَّكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا والآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى، ولا حول ولا قوّة إلّا بك، اللهم إنّك أنت الأعلم بما حلّ بي في أمر ولادتي، فسهلها علي ويسرها لي.





أدعية لحفظ الجنين

لم يرد في السنة النبوية ما يتعلّق بأدعية مخصصة للمرأة الحامل أو جنينها، إلا أنه يمكن دعاء بعض الأدعية العامة من الأم لجنينها ولو لم ترد في السنة، ومنها ما يأتي:



1- «اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّة، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين».



2- «اللهم إنّى أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردّاً سالماً معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلماً مؤمناً، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل».



3- «اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين».



4- «اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرّة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه، واجعله من أهل الصلاح والتقوى، اللهم إنّي عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسالك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب طفلي، ونور صدره، وجلاء حزنه، وذهاب همّه».