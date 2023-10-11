فلسطين.. الأونروا: فقدنا 11 من موظفينا و218 ألفا فروا إلى مدارسنا



أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأنها فقدت 11 من موظفيها جراء الهجمات على غزة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السبت الماضي وحتى الآن.



وذكرت الوكالة الأممية بحسب قناة العربية أن 218 ألف شخص فروا إلى مدارس الوكالة جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأشارت الأونروا إلى أن الحصار المطبق على قطاع غزة لا يسمح بإيصال المساعدات.

كما طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حماية المؤسسات الأممية من الصراع الحالي في غزة.



وأكدت الأونروا أن الدمار الذي يشهده قطاع غزة غير مسبوق محذرة من أزمة إنسانية كبيرة لم يشهدها قطاع غزة.

ولفتت إلى أن العجز المالي يحد من قدرة الوكالة على تلبية المطالب الإنسانية لغزة.