مساعدات غزة| برلمانية : التحالف الوطنى أصبح مظلة حماية اجتماعية إقليميا ودوليا

قدمت النائبة دينا هلالى عضو مجلس الشيوخ التعازى لأهالى غزة، بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى استهدف المدنيين العزل.

وأكدت دينا هلالي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة “الأولى”، أن القضية الفلسطينية محور اهتمام الدبلوماسية المصرية على مدار العصور الماضية.

القضية الفلسطينية

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية أمن قومى لمصر، وتحركات مصر خلال الأيام الماضية دلالة كبرى.

وعن المساعدات المصرية التى تقدمها مصر لغزة عن طريق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى قالت:" دور التحالف الوطني توسع من كونه مظلة حماية اجتماعية للشعب المصري إلى مظلة حماية للشعوب إقليميا ودوليا.