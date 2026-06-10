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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة علمية حول "القيم المعيارية للمعروضات كمؤشر للأزمات المتحفية"

زاهي حواس
زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة علمية وثقافية متخصصة تحت عنوان "القيم المعيارية للمعروضات المتحفية كمؤشر للأزمات المتحفية"، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر مركز إبداع قصر الأمير طاز الأثري بالقاهرة، ويلقي المحاضرة الدكتور محروس الصناديدي، المشرف العام على منطقة آثار حلوان والحاصل على الدكتوراه في التراث والمتاحف.

القيم المتعددة التي تحملها المعروضات المتحفية

وتسلط المحاضرة الضوء على القيم المتعددة التي تحملها المعروضات المتحفية، والتي تختلف من مقتنى لآخر؛ ومن أبرزها القيم التاريخية، الفنية، التقنية، العلمية، التعليمية، الاجتماعية الوظيفية، الاقتصادية، والدينية، فضلاً عن القيم التي تعبر عن أصالة القطع وتكاملها وتفردها، وتتناول المحاضرة ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة المخاطر والأزمات التي قد تهدد هذه المعروضات، سواء كانت مخاطر طبيعية أو بشرية، مع إبراز الدور المحوري لإدارة الأزمات والكوارث في تحديد وتقييم هذه التهديدات، ووضع الأهداف والخطط والاستراتيجيات والتدابير والممارسات اللازمة لدرء المخاطر والتقليل من أثرها القريب أو البعيد، حفاظاً على قيمتها الأثرية والإنسانية للحاضر والمستقبل.


وتناقش المحاضرة ستة محاور رئيسية غنية بالمنهجية العلمية:

المحور الأول: مفهوم المتحف وأنواع المتاحف المختلفة.

المحور الثاني: تصنيفات وأنواع المعروضات المتحفية.
المحور الثالث: اهمية وقيم المعروضات المتحفية.

المحور الرابع: أنواع المخاطر والأزمات الطبيعية والبشرية التي تتعرض لها المعروضات.
المحور الخامس:
تطبيقات على كيفية وضع القيم المعيارية للمعروضات المتحفية.

المحور السادس: استراتيجيات وآليات درء المخاطر والتعامل مع الأزمات لحماية المقتنيات.

وتأتي هذه الفعالية في إطار المبادرات العلمية والتوعوية المستمرة التي تتبناها المؤسسة لرفع كفاءة إدارة المواقع والمتاحف الأثرية، ونشر الفكر الأكاديمي المتخصص في صيانة وحماية التراث الثقافي المصري، ودعوة المهتمين بقطاع المتاحف والآثار لإثراء النقاش حول آليات الحفاظ على الهوية الحضارية.

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