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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد حاسم من الرئيس السيسي حول توطين الفلسطينيين في سيناء

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

فجر اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، مفاجأة حول موقف رؤساء مصر من دعوات إسرائيل المتتالية بشأن سيناء وتوطين فلسطين وشعبها بداخلها، في ضوء محاولاتهم المتجددة من أجل استغلال هذا الأمر. 

اللواء سمير فرج يتحدث عن سيناء 

وأضاف "فرج"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرئيس محمد حسني مبارك رفض بشكل صارم ما قيل من قبل الجانب الإسرائيلي حول هذا المخطط، وشدد بحسم قوي أن الأمر غير مقبول على الإطلاق، " لاقيت بيقولي فيها إيه لو نودي الناس بتوع غزة ولاقيته بيشاور على سيناء.. قولتله لا انسى الموضوع ده إلا لو عايز حرب بيني وبينك تاني".

وتابع سمير فرج، إسرائيل جددت عرضها على محمد مرسي بعد توليه السلطة الذي وافق على منح الفلسطينيين جزءا من سيناء، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن رفض العرض.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا عُرض عليه التنازل عن جزء من سيناء للفلسطينيين ولكنه رفض نهائيا، وكانت إجابته «انسى»، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لو كانت ما زالت في السلطة لباعت سيناء.

اللواء سمير فرج سيناء فلسطين رؤساء مصر محمد مرسي السيسي جماعة الإخوان

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