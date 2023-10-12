كاتبة صحفية: إسرائيل يحكمها دواعش اليهود ويتبنون فكرة هدم المسجد الأقصى

كشفت هند الضاوي الصحفية المتخصصة في القضايا الإقليمية الأسباب التى أدت إلى اشتعال الأزمة سريعا بين فلسطين وإسرائيل.

وأوضحت هند الضاوى، خلال حوارها مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"،أن أولى الأسباب التى فجرت الأزمة هى أن إسرائيل بدأت عمليا تغيير ملاحم القدس على أرض الواقع.



وأكدت الكاتبة الصحفية: أن أسرائيل يحكمها فى الوقت الحالى دواعش اليهود، ويتبنون فكرة هدم المسجد الأقصى.

الخارجية الفلسطينية



وجه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، تحية إجلال لأهالى غزة مؤكدا أنهم حرب إبادة مسعورة يوجهها الإحتلال الغاشم.



وأضاف خلال كلمته فى اجتماع جامعة الدول العربية، أن مصر هى بيت العرب الأول ويتم فيه مناقشة المخاطر الحقيقة التى تتعرض لها الدولة الفلسطينية ومنها يتم بحث التحرك العربى المشترك للتحرك العاجل لوقف العدوان على فلسطين.



وأوضح رياض المالكى،أن الرئيس محمود عباس أبو مازن حذر مرارا وتكرارا من النتائج المترتبة على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بما يرافقه من ارتكاب انتهاكات وجرائم يومية ضد المواطنين العزل.