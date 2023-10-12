أحد أبطال أكتوبر: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل أيام الحرب

قال اللواء أركان حرب أيمن حب الدين قائد الكتيبة 418 رادار وصواريخ دفاع جوي خلال حرب أكتوبر 1973، إنه يوم 16 أكتوبر 1973 صدرت له الأوامر بنصب كمين للطائرات التي تحمل صواريخ مضادة للردارات، ونجحوا في ذلك.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرحلة من 1967 وحتى 1973 يمكن تلخيصها في 3 كلمات، الخديعة والمعاناة والانتصار، الخديعة كانت من أمريكا حين قالت لمصر لا يوجد هجوم.

وأضاف أن المعاناة هي اختفاء الكماليات في الحياة المصرية، الأساسيات فقط، ترفع سماعة الهاتف وتنتظر 5 دقائق حتى تصل الحرارة، ولم يكن في المحال لحوم وفراخ، وإذا وصلت للجمعية تجد طوابير ممتدة، الأسعار رخيصة جدا، لكن السلع الأساسية ليست موجودة.

وذكر أن أحد المقاتلين أصيب في حرب أكتوبر بشلل نصفي، وظل مقيما في مستشفى المعادي يتلقى الرعاية 49 عاما حتى توفي في 2022، وأكد أن كل الحروب بها معاناة لا يتخيلها أحد.

وأوضح أن الانتصار في الحرب هو أن تفرض دولة إرادتها على دولة أخرى ضد إرادتها في صالح الدول المنصرة وضد مصالح الدولة المهزومة عبر المعارك والدبلوماسية، وبالتالي حين تنظر إلى حرب أكتوبر ستجد أن مصر فرضت إرادتها على إسرائيل التي لم يكن أحد يتخيل أن تتخلى عن سيناء.