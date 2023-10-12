وفاة القمص سمعان إبراهيم كاهن دير القديس الدباغ بالمقطم

أعلنت كنيسة ودير القديس سمعان الدباغ بالمقطم رحيل القمص سمعان إبراهيم موسى شيخ كهنة المقطم ومؤسس كنيسة ودير القديس سمعان الدباغ عن عمر ناهز 82 عاما بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء.

وذكرت الكنيسة في بيان لها صادر مساء اليوم الأربعاء أن القمص الراحل سمعان إبراهيم بدأ خدمته في منطقة جامعى القمامة بحي منشأة ناصر منذ خمسون عاما تقريبا، قضى منها 45 عاما في خدمة الكهنوت المقدس، وقد باركه الرب في كل أعمال يديه وأيد خدمته بقوة الروح القدس فاحبه الجميع مسيحيين ومسلمين.

وطالبت الكنيسة شعبها المحب الالتزام بالنظام الموضوع لترتيب مراسم الصلاة الجنائزية.