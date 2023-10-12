البابا تواضروس يعزي أسقف المقطم في رحيل القمص سمعان إبراهيم

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم، وللآباء كهنة القطاع، في نياحة الشيخ الجليل القمص سمعان إبراهيم، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولشعب كنيسته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورقد في الرب بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الدباغ بحي المقطم، عن عمر بلغ ٨٢ سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة الباذلة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد عن ٤٥ سنة كاهنًا .

وسيم الأب المتنيح القمص سمعان إبراهيم كاهنًا يوم ١٤ يناير ١٩٧٨ ونال القمصية في ١٥ يوليو ١٩٩٤.

ومن المقرر أن يُصلَّى القداس بالدير غداً الجمعة بحضور جثمان الأب الراحل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة، يليها إلقاء نظرة الوداع من العاشرة وحتى الثانية بعد الظهر، تبدأ بعدها صلوات التجنيز.