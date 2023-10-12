ذكر نبوي عظيم يقال عند الرجوع من السفر

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك ذكر نبوي يقال عند الرجوع من السفر.

واضاف ان من التحصينات النبوية التي على تلمسلم ان يحصن نفسه بها عند الرجوع من سفره بذلك الذكر النبوي العظيم، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا قفل من غزو أوحج أو عمرة . يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات

ثم يقول : ( لا إله إﻻ الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، آيبون تائبون ، عابدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) .



معنى 1- ( قفل ) رجع ( شرف ) مكان مرتفع .

2- ( آيبون ) راجعون إلى الله تعالى أو راجعون إلى الأهل والوطن .

3 - تبويب البخاري رحمه الله تعالى للحديث يدعو المسلم لأن يأخذ بهذا التحين عند الرجوع من أي سفر .