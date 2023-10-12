رئيس جهاز الشروق: ترسية تنفيذ خط مياه شرب رئيسي على إحدى الشركات المتخصصة

التقى المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بمجموعة من سكان منطقة الرابية المضافة للمدينة وذلك خلال جولته المرورية بالمنطقة حيث استمع لشكواهم والتى جاء فيها طلبهم بدفع إجراءات تقنين قطع الأراضى واستفساراتهم عن توقف أعمال تمهيد الطرق.

وأوضح أن رئيس الجهاز بأن ملف المناطق المضافة من أهم الملفات التى يتبناها الجهاز في المرحلة الحالية ويعطي لها الأولوية المطلقة في إنهاء تسلسل إجرءاتها فى أسرع وقت ممكن.



وقال المهندس "على سعد" أنه تم ترسية مشروع على أحد الشركات المتخصصة وذلك لتنفيذ خط مياه شرب رئيسى وجارى تسليم الموقع للشركة أما بشأن أعمال تمهيد الطرق فإنه جارى التنسيقات اللازمة مع جهات الإختصاص لإنهاء بعض الإجراءات التى من شأنها إستئناف العمل بالمنطقة مرة أخرى لاستكمال مسيرة التنمية المطلوبة.



وأكد على الإستمرار بنفس وتيرة العمل بجميع المناطق المضافة لمدينة الشروق.

وتكثف هيئة المجتمعات العمرانيه بوزارة الإسكان من تحركاتها لتوسيع أنشطتها الكترونيا لمواكبة تطلعات واحتياجات المواطنين بالمدن الجديدة، مع تفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة لتنفيذ طلبات مواطني المدن الجديدة.

ونستعرض خطوات التقديم على طلب توصيل عداد مياه دائم

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا.

المستندات المطلوبة:



1 - آخر إيصال سداد من البنك

2 - رخصة البناء

3 - آخر إيصال سداد فاتورة مياه

4 - نموذج التصالح بعد المخالفة

5 - مقايسة الصرف الصحى (اجبارى فى حالة الاراضى)

6 - تحقيق الشخصية سارية (فى حالة فرد) أو الشكل القانونى (فى حالة شركة)

7 - محضر الاستلام

8 - آخر إيصال سداد رسوم التنمية (النظافة والإشغالات)